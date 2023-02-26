Thabang Sibanyoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabang Sibanyoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabang Sibanyoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabang Sibanyoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabang Sibanyoni 8 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabang Sibanyoni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thabang Sibanyoni'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thabang Sibanyoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabang Sibanyoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabang Sibanyoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabang Sibanyoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında JDR Stars FC

30 Haziran 2020 yılında Sundowns Res.

1 Ekim 2020 yılında Sekhukhune

31 Ocak 2022 yılında U. Pretoria

27 Temmuz 2022 yılında SuperSport Utd.

Thabang Sibanyoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabang Sibanyoni şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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