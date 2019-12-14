Thai masajı, artık UNESCO listesine girdi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı devam ediyor.

Toplantıda Thai Masajı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kabul edildi.

Alışılagelmiş masajların aksine çok fazla hareketi içeren, Nuad Thai olarak da adlandırılan masajda masörler, ellerinin yanı sıra ön kol ve dizlerini baskı uygulamak için kullanıyorlar.

Thai Masajı Neden Tercih Edilir?

Thai masajı (Tayland Masajı) teorisinin özü, zihin, beden ve ruhun bütünleşmesine odaklanır ve terapistler, genellikle terapötik dans olarak adlandırılan şeyle müşterileriyle bağlantı kurmaya çalışır. İsveç masajının aksine kişi üstünü çıkarmak zorunda kalmaz, yağ vb ürünler kullanılmaz ve tamamen terapistin yerdeki mat üzerinde uyguladığı hareketlerle uygulama yapılır.

Tayland masajının tercih edilme sebeplerinden biride masaj terapistlerinin geleneksel ve tamamen giysili kıyafetlerinin giyilebilmesi; tamamen yağsız olmasıdır. Teknik ve işlevsel olarak, tayland masajı bir mat üzerinde uygulanan; teknik adaptasyonun büyük çoğunluğu terapistin vücut pozisyonunu değiştirmekten gelir.

Thai Masajının Faydaları Nelerdir?

Thai Masajı (Tayland Masajı), dokularınızı besinler ve oksijenle besleyen kan dolaşımınızı artırır. Bu da, vücudunuzun kendisini karbon dioksit, toksinler ve metabolik yan ürünlerden kurtarmasına yardımcı olur. Bu, yaşlanma sürecini tersine çevirerek vücudunuzun daha verimli olmasına yardımcı olur.

Thai Masajı (Tayland Masajı), stresi azaltmak ve stresten kaynaklanan sağlık sorunlarına karşı korumak için sıklıkla kullanılır. Ayrıca enerjiyi arttırdığı ve hareket ve esneklik aralığını iyileştirdiği bilinmektedir. Özellikle Tayland masajının birçok farklı sağlık sorununa fayda sağladığı veya iyileştirdiği söylenmektedir.