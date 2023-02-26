Thapelo Maseko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thapelo Maseko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thapelo Maseko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thapelo Maseko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thapelo Maseko 11 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thapelo Maseko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Thapelo Maseko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına - tarihinde katılmıştır. Thapelo Maseko'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thapelo Maseko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thapelo Maseko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thapelo Maseko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thapelo Maseko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thapelo Maseko şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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