The Economist duyurdu: 3,4 milyon olarak açıklanmıştı ama... Kovid-19, dünyayı sanılandan daha sertvurdu! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, küresel çapta açıklanan resmi ölü sayısı, bugüne dek toplamda 3,4 milyon olarak duyuruldu. Ancak the Economist dergisi, ölü sayısının 7 - 13 milyon arasında olabileceğini duyurarak pandemi sürecinin dünyayı sanılandan daha sert vurduğunu ifade etti.

1 24 The Economist dergisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının, küresel çapta 7-13 milyon arasında olabileceği belirtildi.