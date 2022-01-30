The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...

Belçika'da doğup büyüyen Kaan Kandemir, ülkede yayınlanan “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına katıldı "La nuit" adlı şarkıyı seslendirdi. Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir'in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü. Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, jüri üyelerinden Rapçi Black M'i seçerek onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Kandemir'in sosyal medyada hızla yayılan videosu yarışmanın yayınlanmasından sonra kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla gence destek yorumları yağdı.



