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  3. The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...

The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...

Belçika'da yayınlanan ses yarışmasına katılan Türk genci sergilediği performasla hem jürinin hem de seyircilerin beğenisini kazandı.

The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...

Belçika'da doğup büyüyen Kaan Kandemir, ülkede yayınlanan “The Voice Belgique”  adlı ses yarışmasına katıldı  "La nuit" adlı şarkıyı seslendirdi. Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir'in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü. Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, jüri üyelerinden Rapçi Black M'i seçerek onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.

The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Kandemir'in sosyal medyada hızla yayılan videosu yarışmanın yayınlanmasından sonra kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla gence destek yorumları yağdı.


The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...

The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...

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