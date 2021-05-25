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The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınını getiren Kovid-19 virüsünün çıkış noktası ve yayılma sebebi konusundaki belirsizlikler devam ederken Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan haberde yer alan ABD istihbarat raporu, tüm dünyayı dehşete düşürdü.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, küresel çapta bir yılı aşkın süredir devam ederken virüsün çıkış sebebi hakkında ortaya türlü iddialar atılmaya devam ediliyor. Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan ABD istihbareat raporlarına göre, Kovid-19 salgınından aylar önce, Çin’de Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden (WIV) 3 araştırmacının, Kasım 2019’da hastanede Kovid-19’a benzer belirtiler nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Bu raporun ardından Kovid-19'un kökenine ve ortaya çıkış sebebine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. 

'DAHA NET KANITLAR SUNULMALI'

Milliyet'in Wall Street Journal (WSJ) gazetesine ve gazetenin de ABD istihbarat raporuna dayandırdığı haberde, raporun araştırmacıların sayısı, hastalığın zamanlaması ve hastane ziyaretleri hakkında yeni ayrıntılar sunduğu bilgisine yer verildi.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

Gazeteye konuşan ve adlarını gizleyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın araştırmacıların koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına dair daha net kanıtlar sunması gerektiğini söyledi. Bazı yetkililer ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

DSÖ, LABORATUVARDAN ÇIKMADIĞINI İMA ETMİŞTİ

Raporun Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19’un kökenlerine soruşturmanın yeni aşamalarını ele alacağı toplantısından önce sızdırılması dikkat çekti. DSÖ, geçen şubat ayında Kovid-19’un WIV laboratuvarından sızdığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

"ARAŞTIRMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREK"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’nin koronavirüsün doğal olarak geliştiğine 'ikna olmadığını' açıklaması da salgının başından beri devam eden virüsün laboratuvardan sızdığına dair tartışmayı alevlendirdi.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

Fauci, "Buna (virüsün doğal olarak geliştiğine) ikna olmadım, ne olduğunu elimizden gelen en iyi şekilde bulmaya devam edene kadar Çin’de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

ÇİN'DEN ABD'YE YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, WSJ haberine yanıt olarak yayınladığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı. Bakanlığın açıklamasında "ABD laboratuvar sızıntı teorisini yutturmaya devam ediyor. ABD kaynağı gerçekten bulmakla ilgileniyor mu yoksa dikkat mi dağıtmaya çalışıyor?" ifadesi yer aldı.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

TRUMP'A 'ÇİN VİRÜSÜ' DAVASI

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin’i suçlamıştı. Çin, Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu, Trump’a Kovid-19 virüs salgını sürecince kullandığı 'Çin virüsü', 'Vuhan virüsü' gibi ifadeleri nedeniyle dava açtı.

The Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!

Davada, Trump’ın Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara yol açtığı gerekçesiyle, ABD’de yaşayan her Asyalı için 1 dolar, yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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