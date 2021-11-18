Afrika'nın en başarılı sanatçıları arasında bulunan Theuns Jordaan'dan acı haber geldi. Güney Afrikalı şarkıcının ölümü sevenleri yasa boğdu. Bu kapsamda Theuns Jordaan kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Theuns Jordaan neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

THEUNS JORDAAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Theuns Jordaan 10 Ocak 1971 yılında Doğu Kap, Güney Afrika'da dünyaya geldi. 1992 yılından ölümüne dek aktif müzik hayatını sürdüren ünlü şarkıcı 1999'da Vreemde stad, 2002'de Tjailatyd, 2005'te Seisoen, 2009'da Kouevuur, 2012'de Roeper ve 2014'te Tribute to the poets albümlerini çıkarmıştır.

THEUNS JORDAAN NEDEN ÖLDÜ?

2020'de lösemi olduğu öğrenilen Güney Afrikalı şarkıcı Theuns Jordaan'dan acı haber geldi. Kemoterapi tedavisi gören ayrıca kemik iliği nakli yapılan ünlü şarkıcı 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının ölümü hayranlarını üzdü. "Beautiful in Beaufort-Wes" şarkısıyla gönülleri fetheden şarkıcı, 2001 yılında ilk albümü "Vreemde Stad" ile dinleyici ile buluşmuştu. 1 milyonun üzerinde albüm satan Jordaan, Afrika'nın en başarılı sanatçıları arasında bulunuyordu.

Theuns Jordaan'ın en bilinen diğer eserleri ise "Hakkieshart" ile "Hilbrow and Soos Bloed"