Thiago Serpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Serpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thiago Serpa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thiago Serpa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thiago Serpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Serpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thiago Serpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Serpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Serpa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Serpa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Serpa 24 Temmuz 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Augusto Serpa Carmona şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Serpa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A&N Agency Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Serpa'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiago Serpa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Serpa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Thiago Serpa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Serpa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito B

14 Şubat 2020 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2021 yılında LDU Quito B

11 Şubat 2022 yılında Técnico U.

29 Haziran 2022 yılında LDU Quito B

30 Haziran 2022 yılında Libertad FC

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito B

15 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Thiago Serpa kimdir

Thiago Serpa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Serpa şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thiago Serpa nereli

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