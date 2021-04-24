Thodex'in ardından bir platforma daha şok eden karar! VeBitcoin CEO'su gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde Kripto para borsası Thodex'in siteyi bakıma aldığını söyleyip sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sitenin bakıma alındığı günün akşamı Muğla merkezli VeBitcoin.com'un da sitesini kapatmasının ardından şirketin CEO'su İlker B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında VeBitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

''KENDİSİNE ZARAR VERMEDİK''

Yaşanan bu olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde oturan VeBitcoin'in Ceo'su İlker B., önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "VeBitcoine para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dediği öğrenildi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu VeBitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.