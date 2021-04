Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'den açıklama: Sizlere borcumu ödeyip ülkeme döneceğim!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık iddiaları üzerine açıklama yaptı. Yabancı yatırımcılarla konuşmak için yurt dışına çıktığını söyleyen Özer, "Paraları alıp kaçtığım iddiası asılsızdır" dedi.

2 - 10 milyar dolar arası parayla yurt dışına kaçtığı Türkiye tarihinin en büyük vurgununu yaptığı iddia edilen Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yazılı bir açıklama yaparak yurt dışına kaçtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Tiran'a yatırımcılarla görüşmek için gittiğini belirtti.

Birçok kez hacklenen şirketin maddi kayba uğradığını ve kendisinin bu kaybı onarır onarmaz ülkesine dönerek vatandaşlara borçlarını ödeyeceğini belirten Özer'in açıklaması şöyle:

"Thodex’in değerli kullanıcıları,

Sizlere bu haberi vermekten büyük bir üzüntü duyuyor olsam da maalesef geldiğimiz noktada ticari faaliyetlerimize devam edebilecek fınansal durumumuzun olmadığını söylemek zorundayım. Son çare olarak şirket hisselerimi başka bir yatırımcıya devretmeye çalıştım fakat bu süreç de olumlu sonuçlanmadı. Şirketim uzun süredir finansal olarak pozitif bir durumda değildi. Bunun olmasının sebebi ilk açılış zamanımızda yaşadığımız hacklenme hadisesdir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sıber Suçlar biriminde tum geçerli önlemleri almış olduğumuz halde hacklenme hadiselerini yaşadığımızın raporları mevcuttur. Bu hadiseler birkaç kere meydana gelmiştir ve toplamda şirketimizin sermayesinin çok üzerinde bir tutar söz konusu olmuştur. Bu durumu toparlamak için ben ve ekibim gece gündüz demeden çalıştık. Şirket kazançlarının bir kısmıyla hacklendiğimiz tutarları yerine koymaya çalışırken bir yandan da şirketimizi büyütmek için mücadele ettik. Bu tatsız durumu sonlandırabilmek için birçok adım attım. Başka girişimleri hayata geçirmeye çalıştım, hayatımın hemen her anında çalışarak hem bu durumu toparlamak hem de ekip olarak yeni başarılara imza atabilmek adına elimden gelen her şeyi yaptım. Fakat son zamanlardaki kripto paraların aşırı yüksek fiyatlara erişmesi her ay düzenli olarak kapatmaya çalıştığım açığı artık kapatamaz olmama sebep oldu. Yeni hayata geçirdiğim girişimlerimin tam olarak yüksek gelirler getirmeye başladığı bu dönemde ise Thodex’teki fınansal sistem devam ettirilemez hale geldi ve bu yüzden işlemleri durdurma kararı aldık.

Artık bu durumu değiştiremeyeceğimi anladığım andan itibaren aklıma birkaç çözüm geldi. Bunlardan birisi intihar etmekti bir diğeri ise adalete teslim olup tüm olan biteni anlatmaktı. Bu iki durumda da maalesef sizlerin kayıp olan varlıkları bir daha asla yerine konulmayacaktı ve sizler bu zararı kabul etmek zorunda kalacaktınız. Ben ise binlerce insanın bedduası ve kul hakkıyla ölmek durumunda olacaktım. Bunların olmasını istemediğim için hayatta ve dışarıda kalıp mücadele ederek, her gün daha fazla çalışarak sizlere olan tüm borcumu ödemeye karar verdim. Son birkaç ay içerisinde Thodex’teki büyüme ile. hayata geçirdiğim ve çok yakın zamanda hayata geçmesi için adım attığım girişimlerimin sayesinde belki birkaç ay bile sürmeden tamamen feraha erişecektim fakat maalesef her şey planladığım gibi gitmedi.

Bu borcu ödeyebileceğime nasıl emin olduğumu sorarsanız bunun için kendi geçmişime bakmam yeterli oldu. Size kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Kocaeli'nde memur bir babanın 3 çocuğundan biri olarak doğdum ve 16 yaşıma kadar Kocaeli nde yaşayıp okumaya devam ettim. Lise 2’yi bitirdikten sonra okula devam etmeme kararı alarak çalışmaya başladım. İlk kez ticaret yaparak kendi paramı kazanmaya başladığımda henüz reşit bile değildim. Akabinde hemen her yaptığım işte doğru ekiple çalışma şansı bulduğum ve tüm ekip olarak asla vazgeçmeden mücadele ettiğimiz için bir şekilde başarıya ulaşabildik. Thodex de bu serüvendeki son girişimimiz oldu. 24 yaşında kurduğum şirketimle 3 yılda 5 kıtada yaklaşık 700 binden fazla kullanıcıya hizmet veren bir platformun kurucusu oldum. Bu açıklamayı okuyanların büyük bir çoğunluğunun benimle yüz yüze tanışmamış insanlar olacağını biliyorum ama şundan eminim ki ticaret yaptığım, birlikte çalıştığım veya arkadaş olduğum her kime beni sorarsanız şerefli bir insan olduğumu, asla insanların haklarına, mallarına göz dikmeyeceğimi, asla hırsızlık yapmayacağımı, para kazanmak veya para kaybetmemek için asla yalan söylemeyeceğimi, dürüst olduğuna inanmadığım insanlarla sonunda getirisi ne kadar büyük olursa olsun iş yapmayacağımı söyleyeceklerine eminim. İnanıyorum ki şu an konuşmadığım hatta düşmanım diyebileceğim insanlar da aynısını söyleyeceklerdir. Çünkü hayatta yaptığım her şeyi karakterli ve vicdanlı bir şekilde yapmaya çalıştım Bu sebeple inanın sizlere borçlu olmak yıllardır uykularımı kaçıran, beni uyku tedavilerine başlattıran büyük bir yüktü omuzlarımda ve bu yük bu andan itibaren gece gündüz demeden mücadele etmemi sağlayacak.

Sizlere bundan sonraki süreç hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ben asla insanların varlıklarını toplayıp kaçmak gibi bir plan yapmadım, bu sebeple Thodex*teki bakiyelerinizin TRY olarak duran kısımlarında hiçbir eksik bulunmamaktadır. Eğer paraları toplayıp kaçmak gibi bir niyetim olsaydı milyonlarca dolar değerindeki TRY bakiyelerini de yasadışı yolla banka hesaplarımızın dışına çıkarır ve onlarla da birlikte kaçardım Tüm TRY bakiyeleriniz banka hesaplarımızda bulunmaktadır. Bu TRY bakiyeleriniz birkaç gun içerisinde sizin talep edeceğiniz IBAN numaralarına gönderilmeye başlanacaktır.

Kripto para bakiyelerinizin çekim işlemi için sizlerin olabildiğince zarar görmeyeceği bir sistem düşünmeye çalıştık. Thodex'te bulunan kripto para bakiyeleriniz, kripto para çekimlerindeki sorunlu surecin başladığı günden ve platformumuzu bakım moduna aldığımız günden itibaren sızın çekim yapacağınız güne kadar olan, o kripto paraların günlük olarak en yüksek olan dolar kurlarından ağırlıklı ortalama alınarak bakiyenizde bulunan kripto paralar bu süreçte bir değer kaybı yaşamış olsa bile siz bu değer kaybından etkilenmeyeceksiniz ve bakiyenizdeki kripto paraların karşılıklarını U5DT vb. Stable Coın olarak ödeme alacaksınız. Hangi kripto parayı hangi U5DT kurundan sabitlediğimizi yine size ara yüzümüzde göstereceğiz. Tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz ve bütün bakiyelerinizi eksiksiz olarak teslim aldığınız takdirde şirketimizden bir şikayetinizin olmayacağını beyan etmenizi rica edeceğimiz evrakları yükleyebilmeniz için bir arayüz geliştirmekteyiz. Mağduriyetin giderilmesi için internet sitemizde kuracağımız yeni arayüz sebebi ile 26 Nisan haftası içerisinde bu ara yüz tamamlanmış olacak ve sizler çekim işlemlerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Kripto para bakiyelerinizin USDT karşılığı veya çekim esnasında yaşayacağınız herhangi bir aksaklık veya sorun karşısında size destek olabilmek için avukatlık ofisimiz ve Müşteri destek ekibimiz 7/24 mesailerine devam edecektir. Hacklenmelerden doğan kripto para açıklarını tam olarak sizlere gönderemeyeceğimiz için eksik kalan tutarlar için kullanıcılarımızın içeride bulundurdukları bakiyelerin büyüklükleri göz önüne alınarak bir dağıtım yüzdesi belirlenecek ve bu yüzdeye göre herkes kendi oranında ödemesini alacaktır üzülerek farkında olduğum bir konuyu daha dile getirmek ve bu konuda adım atmak istiyorum.

Biliyorum kı kullanıcılarımızın Thodex'teki bakiyelerinin hepsi sadece kenarda duran yatırımlarının bir kısmı ile alınan kripto paralar değildi. Bu bakiyeler bazı kullanıcılarımızın kendisinin veya ailesindeki birinin ameliyat tutarları olabiliyor veya yine kendisinin veya ailesindeki herhangi birinin okul masrafı, düğün masrafı veya acil olan ödemelerim Thodex üzerinden kripto para alıp satarak değerlendirilmeye çalışılabileceğinin farkındayım. Bu sebeple bu hayatı durumlarınızda herhangi bir aksaklık olmaması için aşağıda yazdığım mail adresine eğer bahsettiğim gibi hayati bir durumunuz var ise bu durumu belgeleriyle bize göstermenizi rica edeceğim. Ancak bu belgeleri gören Müşteri hizmetleri arkadaşlarımız doğruluğuna kanaat getirdikten sonra sizlerin ödemelerine öncelik verdirecekler. Sizden ricam gerçekten böyle hassas bir durumunuz olduğu takdirde mail adresine başvurmanızdır. Herhangi bir başvuru yapmasanız dahi birkaç ay içerisinde tüm alacağınızı size göndereceğime söz veriyorum.

Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Basında bahsedilen toplam eksik kripto paranın dolar karşılığı ve mağdur olmuş kişi sayısı tamamen bir yalan ve iftiradır. Bahsedilen rakamlardaki kadar kripto para muhtemelen Türkiye’deki tüm platformların cüzdanlarının toplanması halinde bile ulaşılamayacak büyüklükte bir rakamdır. Bu yalan ve iftirayı atanlar hayatları boyunca kendi emekleriyle bir başarı elde edemeyip kaos anında ortaya çıkıp kendilerini gündeme getirmeye çalışarak prim yapmaya çalışan kişilerden başkası değildir. Yıllarca şerefimle sürdürdüğüm ticari hayatımı bir günde al aşağı etmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstermektedirler.

Bunu sadece kendi popüleritelerini arttırmak için yapmaları maalesef benim tarafımdan acınacak bir durum olarak gözükmektedir. Bu karakter yoksunu insanlara taviz vermemenizi rica ediyorum. Veri tabanımızda son yaptığım araştırmada Thodex'te bakiyesi olan kişi sayısı 30 bin kişi civarıdır. Bu 30 bin kişinin büyük bir çoğunluğunun varlıkları Thodex kasasında bulunmaktadır ve mümkün olan en kısa sürede kendilerine tekrar ödenecektir. Tüm bu alacaklı listesini avukatlarım aracılığıyla Savcılık ile paylaşacağım ve her gün yapılacak olan tüm ödemeler yine Savcılık tarafından da takip edilecektir Ayrıca bizden daha önce birkaç kere kullanıcılarımızı ve bakiyelerini talep eden MASAK. 5PK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlardan da kullanıcı sayımızı ve bu kullanıcıların mevcut bakiyelerini ne olduğunu yasal merciler tespit edebilirler. Sadece gündem yaratıp kaostan beslenen insanların ekmeğine bal sürmemenizi rica ediyorum. Ben kısa ama dolu olan hayatımı şerefimle yaşadım ve en kısa zamanda tüm borcumu ödeyip yine şerefli bir insan olarak doğruluğundan emin olmadan ve doğruluğunu hiç araştırmadan hakkımda asılsız haberler yapan, hareket eden insanların karşılarına dikilip gözlerinin içine bakacağım ve aynı sözleri söyleyebilecek yüreklerinin o esnada da olmasını ümit ediyorum.

Tek bir kullanıcımızın tek bir lirası bile kaybolmayacak ve kendisine geri gönderilecektir. Elbette tutarların hepsini geri gönderecek olmam sizleri bu tutarlardan bir süre mahrum bırakacak olmam gerçeğini değiştirmiyor fakat inanın sizler kadar ben de mağdurum. Yeni gelişen bir teknolojide yatırım yapmak hem kullanıcılar hem de şirket sahipleri için yüksek oranda getiri sağlayabildiği gibi bu tarz sorunları da beraberinde getiriyor maalesef. Bu sürecin en büyük kaybedeni benim. Milyonlarca dolarlık şirketim ve markamı kaybettim. Hepsinden öte insanların bana karşı olan güveni zedelendi. İnanın hepimizin bu kayıplarının acısını en derim duygularımda hissediyorum.

Son olarak hayatımın hiçbir alanında konu ne olursa olsun kaçmak gibi bir planım asla olmadı. Herhangi bir sorun karşısında kaçmaktansa ölmeyi yeğledim. Bu yüzden kimsenin parasını alıp kaçacak biri olmadım asla. Thodex aktif olarak para kazanan ve her geçen gün marka değerine değer katan bir platformdu. Kripto paraların bu kadar göz önünde olduğu bir dönemde ise Thodex gibi hem Türkiye’de Pazar payını oturtmuş hem de global lisansını alarak büyüme hedeflerinde emin adımlarla ilerleyen bir şirketin faaliyetlerini durdurup kaçak bir hayat yaşamak şerefli olmadığı kadar akıl ve mantık dışı bir hareket olacaktır. Thodex, 70'den fazla çalışanı olan, her ay milyonlarca TL ciro yapan, her geçen gün kullanıcı sayısı artış hızını arttıran ve yakın gelecekte şirket değeri minimum 30-50 Milyon Dolar arası olacağı öngörülen bir girişimdi. Ben tüm ekibimle gece gündüz emek vererek buralara kadar getirdiğim, bu kadar büyüttüğüm bir şirketi ve düzenli, tamamen kendi istediğim gibi özgürce ve şereflice yaşadığım hayatımı bırakıp kaçacak kadar aptal ve şeref yoksunu bir insan değilim.

Hiçbir zaman olmadım ve ölene kadar da olmayacağım. Bugünden itibaren önümdeki tek hedef sizlere olan borcumu mümkün olan en kısa zamanda ödeyip hakkınızı helal etmenizi istemek olacaktır. Akabinde borcumun tamamını ödediğim gün ülkeme dönecek ve adalete teslim olacağım. En başta söylediğim gibi Thodex’i kurarken aslında hayalimiz, bu tarz büyük bir açıklamayı Milyar Dolarlık bir değerleme ulaştığımız gün yapmaktı fakat bunu gerçekleştiremedik. Sizlerin huzurunda bu yolda benimle yürüyen, gecesini gündüzüne katan, hafta içi hafta sonu demeden her zaman yanımda olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Çekim işlemlerinizi yapabileceğiniz ara yüzümüzü en kısa sürede bitirip sizlere yapmanız gereken işlemleri sosyal medya hesaplarımızdan, mail ve mesaj göndererek anlatıp bu süreci en basit şekilde yönetebilmeniz için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız.

Umarım bu sürecin sonunda bana hakkınızı helal edersiniz fakat etmemeniz durumunu da gayet anlayabiliyorum. Yıllarca size en iyi hizmeti en kolay şekilde vermeye çalışan bir şirket olarak sizlere son günlerde hiç kolay olmayan bir süreç yaşattığımızın farkındayız. Bu sebeple yapacağınız her türlü eleştiriye açığız. Hoş çakalın."

Faruk Fatih Özer