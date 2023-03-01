Thomas Dickson Peters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Dickson Peters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Dickson Peters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Dickson Peters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Dickson Peters 16 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Dickson Peters Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Thomas Dickson Peters, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Dickson Peters'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Dickson Peters Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Dickson Peters isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Dickson Peters Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Dickson Peters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Norwich U18

1 Eylül 2020 yılında Norwich U21

4 Ocak 2022 yılında FC Gillingham

31 Mayıs 2022 yılında Norwich U21

31 Ocak 2023 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2023 yılında Norwich U21

Thomas Dickson Peters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Dickson Peters şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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