Thomas Junk kimdir, nereli, kaç yaşında? TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin lideri kimdir? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arasına girdi. İşte konuyla ilgili bilgiler...

THOMAS JUNK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? TOGG KULLANICI DENEYİMİ EKİBİNİN LİDERİ KİMDİR?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Thomas Junk Almanya'da doğdu. Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak, dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine öncülük eden IDEO'da görev aldı.

2019 yılından bu yana IDEO Münih Genel Müdürlüğü görevini yürüten Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Thomas Junk, diş bakımı ve plastiklerdeki yenilikler de dahil olmak üzere bir dizi ürün patentine sahip bulunuyor.

Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG'un kullanıcı deneyimi tasarımları çerçevesindeki iş süreçlerine liderlik edecek.