Thomas Kraus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Kraus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Kraus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Kraus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Kraus 5 Nisan 1987 tarihinde Bamberg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Kraus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Kraus, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Kraus'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Kraus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Kraus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Kraus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Kraus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2010 yılında Eintracht Trier

1 Temmuz 2012 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2015 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln II

Thomas Kraus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Kraus şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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