Thonny Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thonny Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thonny Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thonny Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thonny Anderson 27 Aralık 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thonny Anderson da Silva Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thonny Anderson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thonny Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Thonny Anderson'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thonny Anderson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thonnyanderson97_/

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Thonny Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thonny Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thonny Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thonny Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2018 yılında Grêmio

31 Aralık 2018 yılında Cruzeiro

3 Ocak 2019 yılında Grêmio

8 Mayıs 2019 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2019 yılında Grêmio

16 Ocak 2020 yılında RB Bragantino

16 Nisan 2021 yılında EC Bahia

31 Aralık 2021 yılında RB Bragantino

4 Şubat 2022 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında RB Bragantino

26 Nisan 2023 yılında RB Bragantino

Thonny Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thonny Anderson şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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