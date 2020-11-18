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THY açıkladı: Yasak saatlerde uçuşu olanlara müjde

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsün bulaşma hızını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması, birçok konuda akıllarda soru işareti bırakırken, yasak saatleri kapsamında uçak bileti olan kişiler için Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi.

THY açıkladı: Yasak saatlerde uçuşu olanlara müjde

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsün bulaşma hızını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması, birçok konuda akıllarda soru işareti bırakırken, yasak saatleri kapsamında uçak bileti olan kişiler için Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada,

"Hafta sonları kısıtlama saatlerinde biletleri olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilirler." ifadeleri kullanıldı.

THY açıkladı: Yasak saatlerde uçuşu olanlara müjde

İŞTE YENİ YASAKLAR

65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek
- Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak; üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak
- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek

THY açıkladı: Yasak saatlerde uçuşu olanlara müjde
- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek
- Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek
- Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.

THY açıkladı: Yasak saatlerde uçuşu olanlara müjde

Berna Akkaya
Editör


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