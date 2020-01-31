THY, Çin uçuşlarını durduruyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün koronavirüsünden dolayı 9 Şubat'a kadar Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün yaptığı basın açıklaması ise şu şekilde:

"Koronaviüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri, uluslararası otoritelere değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri ise aktarmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı günden bu yana koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. Dünyanın bir çok yerinde, hızla her ülkeye yayılmıştı ve bu olayın üzerinde DSÖ 'acil durum' ilan etmişti. Çin'de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e çıktığı duyurulmuştu.

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