THY deprem bölgesindeki 4 ile bilet fiyatlarını sabitledi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 il büyük hasar almış karayollarındaki aksamalar sonrası havayolları da bölgelere seferlerini düzenleyememişlerdi. Ancak yardım giden uçaklara açık olan havayolları sonrası THY önemli bir açıklamada bulundu. Yardıma giden uçakların 4 ilden dönüşte yolcu alacağını belirten THY bilet fiyatlarını sabitledi.

YAYINLAMA
Google News
THY deprem bölgesindeki 4 ile bilet fiyatlarını sabitledi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası 10 ilde büyük hasar oluştu. Vatandaşlar ise hasarlı bölgelere yardım eli uzattı. Deprem bölgelerine ise Türk Hava Yolları havayolu ulaşımında önemli bir karar aldı.

1284655-770x443.jpg

13 ŞUBATA KADAR TEK YÖN 100 TL

THY'den uçuşlar ile ilgili yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzeninin sağlanabilmesi adına bu uçuşlar için rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
Son Haberler
Kars'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Kars'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
İzmir'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
İzmir'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da deprem sonrası su seviyesi yükseldi!
Hatay'da deprem sonrası su seviyesi yükseldi!
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar