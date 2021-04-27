İsveç'te İslam karşıtlığı! Müslüman mezarlığına saldırıTekirdağ’da insan kaçakçılarına operasyon! 25 düzensiz göçmen yakalandıKırıkkale'de virajı alamayan tır yola devrildi: 1 yaralıResmi Gazete'de bugün (27.04.2021) | 27 Nisan 2021 Resmi Gazete kararları27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMÜSİAD’tan ihtiyaç sahiplerine destek! Yardım kolisi ve nakdi yardım yapıldıBursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı27 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Yasakta hangi iş yerleri açık olacak 2021? | Yasakta açık olacak iş yerleri son dakikaUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. THY duyurdu: Tam kapanma süresince uçak biletleri ücretsiz değiştirilecek!

THY duyurdu: Tam kapanma süresince uçak biletleri ücretsiz değiştirilecek!

Türk Hava Yolları, tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

THY duyurdu: Tam kapanma süresince uçak biletleri ücretsiz değiştirilecek!

Türk Hava Yolları resmi sosyal medya hesabından 29 Nisan-17 Mayıs tarih aralığında alınan uçak biletleri için açıklamada bulundu.

Şirket açıklamasında, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti almış olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağının altını çizdi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT