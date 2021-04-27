THY duyurdu: Tam kapanma süresince uçak biletleri ücretsiz değiştirilecek!

Türk Hava Yolları resmi sosyal medya hesabından 29 Nisan-17 Mayıs tarih aralığında alınan uçak biletleri için açıklamada bulundu.

Şirket açıklamasında, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti almış olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağının altını çizdi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.