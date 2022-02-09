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THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı 10 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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