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  4. THY Euroleague play off: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY Euroleague play off: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleague'da play-off heyecanı Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan ikinci maçla devam edecek. Peki Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

THY Euroleague play off: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleague'da normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off heyecanı başladı. Bu kapsamda ilk maçta rakibi Real Madrid'i ilk maçta 90-60 geçen Anadolu Efes, rakibini bir günlük aranın ardından ikinci maçta konuk edecek.

THY EUROLEAGUE PLAY OFF: ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan ikinci maç 22 Nisan Perşembe (bu akşam) oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonunda saat 20.00'de başlayacak olan mücadele  beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

THY Euroleague play off: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes- Real Madrid maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes ile Real Madrid, bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, temsilcimiz 11 maçtan galip ayrıldı, 24 kez ise rakibine yenildi. 

THY Euroleague play off: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?THY Euroleague play off: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?THY Euroleague play off: Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Tayfun Altuntaş
Editör
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