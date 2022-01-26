THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Zenit Basket ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE : ZENİT BASKET – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı 27 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Saint Petersburg'da, Sibur Arena Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: ZENİT BASKET – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı BeIN Sports Haber kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.