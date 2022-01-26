MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin "esprisi" cezasız kalmayacak! "Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!"Resmi açıklama geldi! Esad af çıkardı: Suriyelilerin ülkeye dönmelerini istiyorTHY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?AK Parti MYK'da gündem: Kripto para, Metaverse ve Blockchain! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi'Cahil' tartışması gündemden düşmüyor! Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Sezen Aksu'yu desteklemek isterken skandal sözlere imza attı!Şenol Güneş Beşiktaş'a göz kırptı! Eski ekiple yeniden bir araya geldi!"Her şey çok güzel olacak" demişti! İmamoğlu Belediyeciliği hayal kırıklığına uğrattı. İşte İBB'nin 2 günlük kar mücadelesinde yaşananlar...AÖF Adalet kapatıldı mı 2022? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Polislik sözlü mülakat soruları| Sözlü mülakatta ne sorulur? 28. dönem POMEM mülakatlarında sorulan sorular
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'in 22. haftasında Zenit Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Peki Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Zenit Basket ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE : ZENİT BASKET – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı 27 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Saint Petersburg'da, Sibur Arena Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: ZENİT BASKET – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

THY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı BeIN Sports Haber kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT