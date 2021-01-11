THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı! Bundan böyle kullanılmayacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'ventilli maske' uyarısında bulundu.

Yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımını yasaklandığını açıklayan Ekşi, uyarıda bulundu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım"