THY'den flaş karar! İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu14 Mayıs 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Vatandaş çareyi toprakta arıyor! Balkonda sebze yetiştirmeye ilgi arttıSakarya'da utanç veren olay! Hacamat bahanesiyle kadınları tuzağına düşürdüAntalya'da kan donduran olay! Genç kadın boynundan kabloyla asılı halde bulunduOnlar iyi ki var! Merhamet sahiplerinden aç kalan sokak hayvanlarına yardım eliİsrail zulmüne karşı tek yürek! Kosova'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendiLa Casa De Papel'den büyük müjde: 5. sezon çekimleri tamamlandı!SON DAKİKA|İsrail'in Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazırSON DAKİKA|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avusturya Başbakanı'na tepki: Avrupa'da İslam düşmanlığının sembolüdür
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THY'den flaş karar! İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), ngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu. Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

THY'den flaş karar! İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.

RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

THYden flaş karar! İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

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