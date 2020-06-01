THY'den iç hat seferlerine ilişkin flaş açıklama!

Türk Hava Yolları'ndan iç hat seferlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 şehre iç hat seferlerinin başlayacağını belirtti. Ekşi, TK ile İstanbul'dan 34 Anadolu şehrine; Anadolujet ile Ankara'dan 15 şehre; Sabiha Gökçen'den 14 şehre iç hat seferlerinin yapılacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır."

İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız."