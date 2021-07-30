THY'den yangın bölgeleri için karar! Yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKKI 6 AĞUSTOS'A KADAR

Biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos'a kadar ücretsiz değişiklik ve iade hakkından yararlanabilecek.