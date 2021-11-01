Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pendik’e geldi: Yatırımlar hakkında sunum yapıldı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pendik Belediyesini ziyaret etti. Bakan Muş’a ziyaretinde AK Parti Milletvekili Eyüp Özsoy, Kaymakam Hülya Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin eşlik etti. Belediye Başkanı Ahmet Cin, yapılan sunumda çok sayıda proje ve yatırım anlattı

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Pendik Belediyesine yapılan ziyaret programında Bakan Mehmet Muş’a Pendik’teki yatırımlar hakkında sunum yapıldı. PROJE VE YATIRIMLAR ANLATILDI Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediye meclis salonunda yaptığı sunumda kültür-sanattan yeni yapılacak belediye binasına kadar çok sayıda proje ve yatırımı anlattı. Ziyaret programı Bakan Mehmet Muş’a hediye takdimiyle sona erdi. pendik gazeteleripendik gündempendik yerel gazetesi