KPSS'de ter döken adayların gözü Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel tercihlerine çevrildi. Adaylar heyecan içinde Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı mı 2021? KPSS-2021/6 tercihleri nasıl yapılır? KPSS-2021/6 tercih ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TERCİHLERİ BAŞLADI MI 2021?

Adayların heyecanla beklediği tercihler hakkında açıklama yapıldı. KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri başladı. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından açıklama yaparak bilgilendirmelerde bulundu. Aygün paylaşımında; "Değerli adaylarımız, KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerinde bulundu.

KPSS-2021/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM sitesinden yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır." denildi. Tercih kılavuzuna ise saat 13:00'ten itibaren erişilebileceği ifade edildi. Tercihler 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Tercih işlemlerinin 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona ereceği vurgulandı.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. ifadelerine yer verildi.

KPSS-2021/6 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

27 Mayıs itibarıyla başlayan tercih işlemlerinin ödemeleri de merak konusu oldu. Yapılan açıklamada KPSS-2021/6 tercih ücretinin 25 TL olduğu bildirildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde şu uyarılar yapıldı: "Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)"