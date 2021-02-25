Ticaret Bakanlığı sürekli işçi kura sonuçları canlı yayında açıklandı

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı için kura sonuçları belli oldu.

Ticaret Bakanlığı işçi alımlarıyla ilgili, ''İŞ-KUR tarafından gönderilen listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.'' açıklamasında bulunmuştu.

Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekişlerine salgın nedeniyle hiçbir aday alınmadı.

Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarına aşağıda yer alan videodan erişim sağlanabiliyor.

https://youtu.be/UknfWHgTJdQ

Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumun internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ