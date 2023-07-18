Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat açıklaması! Milyonlarca lira ceza kesildi!

Deprem sonrası fiyat artışlarına yönelik cezalar verildi.

E-ticaret Pazaryerlerinde Fahiş Fiyat Artışı Tespit Edildi: 353 Firma Cezalandırıldı

Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrasında ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen 353 firma, e-ticaret pazaryerlerinde toplamda 84 milyon 975 bin 532 Türk lirası idari para cezasıyla cezalandırıldı.

Stokçuluk İddialarına Yönelik Otomotiv Bayilerine Cezalar Verildi

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığına dair kamuoyuna yansıyan haberler üzerine yapılan denetimler sonucunda, 13 otomotiv bayisi 15 farklı ihlalden dolayı toplamda 66 milyon 879 bin Türk lirası idari para cezasıyla karşılaştı.

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Marketlerde Fahiş Fiyat Artışlarına Yönelik Denetimler: Cezalar Verildi

Temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimlerde orta ölçekli bir markete 74.303,5 Türk lirası ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 Türk lirası olmak üzere toplamda 3 markete idari para cezası verildi. Bu cezalar, marketlerin fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle 965 bin 945 Türk lirası olarak belirlendi.