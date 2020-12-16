TİGEM personel alımı 2020 başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

TİGEM personel alımı 2020 başvuru şartları nelerdir? TİGEM bünyesine tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanında alımların yazılı ve sözlü sınav sonucu açıktan atama şeklinde gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı. İşte detaylar...

TİGEM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 21 - 31 Aralık 2020 tarihlerinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacak.



Başvuru sırasında istenilen belgeler ise şöyle;

- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da e-Devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

İlanda belirtilen bilgilere göre giriş sınavına katılmak isteyenlerin şu şartları taşımaları gerekiyor;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 (lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

TİGEM PERSONEL ALIMI SINAV YERİ VE TARİHİ