Tiktok çekerken çatıdan düştü! 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

Olay, İstanbul'un Esenyurt semtinde gerçekleşti. Kuzeninin yanına giden 23 yaşındaki Kübra Doğan, TikTok videosu çekmek için çatı katına çıktı. Kameralara karşı keyifli anlarını kuzenine kayıt yaptıran genç kız çatıda bulunan plastik panelin kırılması sonucu aşağı düştü. Dehşet anlarını çekim yapan kuzeni anbean kameraya kaydetti.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İki kuzen gün batımında TikTok platformuna video yüklemek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatı katında şarkılar söyleyip keyifli anlar yaşadı. O anları genç kızın kuzeni cep telefonu kamerasına kaydediyordu. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden kalkmak isteyince dehşeti yaşadı. Genç kızın oturduğu plastik panel ağırlığı taşıyamadı ve kırıldı. Doğan, 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.