Tiktok çekerken çatıdan düştü! 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 21 Ağustos 2021 Cumartesi | İkizler burcu, karamsarlıktan vazgeçmelisiniz!Esra Hankulu paylaşımları sonrası harekete geçti! Ümitcan Uygun'un avukatından ünlülere suç duyurusu!Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darp eden şüpheli yakalandıAşı olmayı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Gerisinde acılı bir eş ve iki çocuk bıraktıİzmir'deki kazada hayatını kaybeden Selin Kabakçı'nın babasından yürek yakan cümle: Başka Selin'ler ölmesin21 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAfganistan'dan tahliye edilen 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi!Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Hemşire ve sağlık teknikeri alımı için elinizi çabuk tutun, başvurular için son 3 gün! Sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tiktok çekerken çatıdan düştü! 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

Tiktok çekerken çatıdan düştü! 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

İstanbul Esenyurt'ta TikTok videosu çekmek için bir binanın çatısına çıkan iki kuzenden bir tanesi çatıda bulunan plastik panelin kırılması sonucu aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Tiktok çekerken çatıdan düştü! 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

Olay, İstanbul'un Esenyurt semtinde gerçekleşti. Kuzeninin yanına giden 23 yaşındaki Kübra Doğan, TikTok videosu çekmek için çatı katına çıktı. Kameralara karşı keyifli anlarını kuzenine kayıt yaptıran genç kız çatıda bulunan plastik panelin kırılması sonucu aşağı düştü. Dehşet anlarını çekim yapan kuzeni anbean kameraya kaydetti.

Tiktok çekerken çatıdan düştü! 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İki kuzen gün batımında TikTok platformuna video yüklemek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatı katında şarkılar söyleyip keyifli anlar yaşadı. O anları genç kızın kuzeni cep telefonu kamerasına kaydediyordu. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden kalkmak isteyince dehşeti yaşadı. Genç kızın oturduğu plastik panel ağırlığı taşıyamadı ve kırıldı. Doğan, 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tiktok çekerken çatıdan düştü! 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT