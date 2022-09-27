Tiktok fenomeni Miraç Orbay gündemden düşmüyor! "Allah şerlerinden korusun" diyerek kadınları hedef aldı!

Tiktok'ta kendisini Yetimlerin Hizmetkarı olarak tanıtan ve özel jet tutup Ayasofya Camii'ye namaz kılmak için gelmesi ile tanınan Miraç Orbay, canlı yayınları ve paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMLARI İLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Yakın çevresine kendisinin medyum olarak tanıtan ve yetimlere yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini sosyal medyada Yetimlerin Hizmetkarı olarak tanıtan hoca, özel jet ile İstanbul'a gelmesi sonrası gündemden düşmezken dün akşamda Tiktok hesabından açtığı konuşması ile kadınları hedef aldı.

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Orbay canlı yayında yapılan konuşma sonrası "Cehennemin yüzde 70'ini kadınlar oluşturacak. Allah onları şerrinden korusun." ifadelerinde bulundu.