ABD'de 12 yaşındaki Joshua isimli çocuk dayanıklılık meydan okuması olarak bilinen TikTok'taki 'Blackout Challenge' sonucu nefessiz kalarak, bilincini kaybetti. Joshua'ın kendisini bulan ikiz kardeşi, 22 Mart'ta banyo zemininde kardeşini kendinden geçmiş halde bulduğunu söyledi. Bu olayın üzerine ebeveynler TikTok'taki Blackout Challenge akımı nedir? Blackout Challenge nedir? Sorularını araştırmaya başladı. Cevabı haberimizde...

TİKTOK'TAKİ BLACKOUT CHALLENGE AKIMI NEDİR? BLACKOUT CHALLENGE NEDİR?

Aileye derin üzüntülerini yaptığı açıklamada ileten TikTok, topluluğun güvenliği en büyük öncülükleri olduğunu belirtti. Tehlikeli davranışları teşvik eden ve yücelten içeriklerin kesinlikle yasal olduğunu söyleyen TikTok tarafından, "Platformumuzda tehlikeli davranışların trend haline gelmesini önlemek için bu paylaşımlar derhal kaldırılır. Ayrıca, insanları potansiyel olarak tehlikeli bir içeriği görmesini veya bunları paylaşmaktan vazgeçirmek için ilgili etiketleri de engelliyoruz" açıklaması yapıldı.

Tüm uyarılara rağmen, "Passout Challenge", "Boğulma Oyunu", veya "Bayılma Oyunu" olarak bilinen Blackout Challenge yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Bu eğilimin bayılmaya, beyin hasarına, nöbetlere ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda tıp uzmanları uyarıyor.