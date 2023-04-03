Tim Giesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Giesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Giesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Giesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Giesen 24 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Giesen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wolfsrudel yapmaktadır. Tim Giesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Giesen'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Giesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Giesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Giesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Giesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hennef 05

1 Temmuz 2018 yılında Hohenlind U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Hennef U17

1 Temmuz 2020 yılında Fort. Köln U19

1 Temmuz 2021 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Tim Giesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Giesen şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfR Bachem 1932 (2007-2010), 1.FC Köln (2010-2017), FC Hennef 05 (2017-2018), SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (2018-2019), FC Hennef 05 (2019-2020), SC Fortuna Köln (2020-2021), Dynamo Dresden (2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.