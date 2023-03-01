Timmy Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timmy Abraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timmy Abraham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timmy Abraham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timmy Abraham 28 Aralık 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Jason Timiebi Ogheneobrucheme Bakumo-Abraham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timmy Abraham Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timmy Abraham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Timmy Abraham'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Timmy Abraham Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/timmy_abraham1

http://www.instagram.com/timmy_abraham/

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Timmy Abraham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timmy Abraham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Timmy Abraham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timmy Abraham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2019 yılında Fulham U21

30 Ocak 2020 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2020 yılında Fulham U21

16 Ekim 2020 yılında Plymouth Argyle

24 Aralık 2020 yılında Fulham U21

29 Ocak 2021 yılında Raith Rovers

17 Mayıs 2021 yılında Fulham U21

28 Temmuz 2021 yılında Newport County

31 Mayıs 2022 yılında Fulham U21

26 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

28 Ekim 2022 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2023 yılında FC Walsall

Timmy Abraham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timmy Abraham şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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