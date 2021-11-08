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Tıp dünyası şoke oldu, doktorlar gördüklerine inanamadı! Dünyadaki 40 vakadan biri olan bebek, 12 cm kuyrukla doğdu

Brezilya'da bir bebek, gerçek insan kuyruğu ve kuyruğa bağlı olan küre şekline benzeyen bir et ile dünyaya geldi. Bebeğin insanlık tarihindeki 40 vakadan biri olduğu düşünülürken doktorlar gördükleri görüntü karşısında şoke oldu.

Tıp dünyası şoke oldu, doktorlar gördüklerine inanamadı! Dünyadaki 40 vakadan biri olan bebek, 12 cm kuyrukla doğdu

Brezilya'nın Fortaleza kentindeki Albert Sabin Çocuk Hastanesinde dünyaya gelen bir bebek görenleri şoke etti. Dünyada şimdiye kadar görünen 40 vakadan biri olan bebek, 12 cm "gerçek insan kuyruğu" ile dünyaya geldi. Bebeğin kuyruğundan sarkan 4 cm çapında garip bir küre olduğu da görüldü.  

Tıp dünyası şoke oldu, doktorlar gördüklerine inanamadı! Dünyadaki 40 vakadan biri olan bebek, 12 cm kuyrukla doğdu

KUYRUKTA KIKIRDAK VE KEMİK BULUNMUYOR

35 haftalık prematüre doğan bebeğin kuyruğu ve küre şeklindeki cisim, Pediatrik Cerrahi Vaka Raporları Dergisi'ne de girdi. Bebek herhangi bir komplikasyon olmadan dünyaya gelirken Brezilya'daki doktorlar kuyruğun kıkırdak ve kemik içermediğini ifade etti. Bu özelliklerin kuyruğunu gerçek bir insan kuyruğu haline getirdiği belirtildi. 

Tıp dünyası şoke oldu, doktorlar gördüklerine inanamadı! Dünyadaki 40 vakadan biri olan bebek, 12 cm kuyrukla doğdu

Öte yandan insanlığın maymun atalarının, muhtemelen dik hareketliliğimizi geliştiren bir genetik mutasyon nedeniyle kuyruklarını yaklaşık 25 milyon yıl önce kaybettikleri düşünülüyor.

Tıp dünyası şoke oldu, doktorlar gördüklerine inanamadı! Dünyadaki 40 vakadan biri olan bebek, 12 cm kuyrukla doğdu

Tayfun Altuntaş
Editör
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