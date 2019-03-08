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Tire 1922 Spor 1 - 1 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında Tire 1922 Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Tire 1922 Spor 1 - 1 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında Tire 1922 Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Tire 1922 Spor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Tire 1922 Spor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 06.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tire 1922 Spor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ

TİRE 1922 SPORTire 1922 Spor

Tire 1922 Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Hekimoğlu Trabzon23148132135019
2Nevşehir Belediyespor24146442204822
3Nazilli Belediyespor231111136204416
4Ergene Velimeşe241010435224013
5Tire 19222391132921388
6Karaköprü Belediyespor2410593835353
7Şile Yıldızspor2310493731346
8Yomraspor248973028332
9Artvin Hopaspor2361072019281
10Batman Petrolspor23779263028-4
11Kozan Belediyespor23698192227-3
12Erbaaspor235108242525-1
13Erzin Belediyespor244128263124-5
14Gebzespor244119233123-8
15Büyükçekmece Tepecikspor246513223723-15
16Silivrispor245712172522-8
17Körfez Spor Kulübü24151813598-46

Fikstür

06.03.2019Nazilli Belediyespor1-0Gebzespor
06.03.2019Körfez Spor Kulübü2-2Ergene Velimeşe
06.03.2019Tire 19221-1Nevşehirspor GK
06.03.2019Artvin Hopaspor1-1Silivrispor
06.03.2019Büyükçekmece Tepecikspor2-0Şile Yıldızspor
06.03.2019Kozan Belediyespor1-3Karaköprü Belediyespor
06.03.2019Körfez Spor Kluübü Ergene Velimeşe
06.03.2019Yomraspor1-1Düzyurtspor
06.03.2019Erzin Belediyespor3-1Yomraspor

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