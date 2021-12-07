TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması: Bu yıl hiç olmadığı kadar bir mutabakatımız var...

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları için Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan toplantısı sonrası konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, gazetecilerin yönelttiği soruları da yanıt verdi.

Akansel Koç, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin komisyona ekonomik raporları sunduğunu söyledi.

9 Kasım Perşembe günü Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıya ilişkin de açıklamada bulunan Koç, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek raporların bu toplantıda ele alınacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağının sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de Sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız."

"BUGÜNDEN BİR RAKAM SÖYLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

İşçi kesiminin yüzde 36 civarındaki yeniden değerleme oranın üzerinde bir rakamı işaret etmesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Koç, "Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bugünden bir rakam söylemem mümkün değil. Üçüncü toplantıyı da görmemiz gerekecek." dedi.

Koç, işçiyi de işvereni de memnun edecek bir rakamın ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusuna, "Bu yıl hiç olmadığı kadar bir mutabakatımız var hem işçi kesimi hem hükümet tarafıyla. Ümit ediyoruz, üçlü mutabakatla imzalanır ve tüm dengeler gözetilir." karşılığını verdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın komisyonda işçi ve işveren üzerindeki vergi yüklerine değindiği açıklamasının anımsatılması üzerine Koç, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl da bu konuda mutabakatımız vardı, bu yıl da yine mutabakatımız var. Sadece işveren üzerindeki değil, çalışan üzerindeki yükleri de gündeme getirdik. Temennimiz vergi dilimleri ve vergi kesintilerinin kademe olarak azaltılması. Bu sadece asgari ücretlilere değil, tüm çalışanlara yapılmalı."