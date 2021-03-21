TİVİBU TANITIM HD Frekans Ayarları 2021 - TİVİBU TANITIM HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla TİVİBU TANITIM HD frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel TİVİBU TANITIM HD Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

TİVİBU TANITIM HD Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

TİVİBU TANITIM HD Frekansı ayarı 11853, Sinyal oranı 25000, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay Doğu şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: TİVİBU TANITIM HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 11853

Sinyal Oranı : 25000

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 3/4

Audio PID : 3900

Video PID : 3800

Kapsama Alanı : Doğu

Bu içerikteki TİVİBU TANITIM HD Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

TİVİBU TANITIM HD Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

TİVİBU TANITIM HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

TİVİBU TANITIM HD Digitürk Kaçıncı Kanal?

TİVİBU TANITIM HD kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TİVİBU TANITIM HD D-Smart Kaçıncı Kanal?

TİVİBU TANITIM HD kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TİVİBU TANITIM HD Tivibu Kaçıncı Kanal?

TİVİBU TANITIM HD kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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