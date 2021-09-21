Tiyatro dünyasının üzen haber! Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti!

Tiyatro dünyası için üzücü bir haber geldi. Tiyatro araştırmacısı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku 68 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Nutku’nun pankreas kanseri olduğu ve bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve dün yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye'sinin kurulmasında da büyük katkıları olduğu bilinen Nutku'nun ölüm haberiyle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Şehir Tiyatroları'nın kurulmasında büyük katkıları bulunan, kıymetli hocamız Prof. Dr. Hülya Nutku’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.