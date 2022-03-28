Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi'nin evinde cansız bedeni bulundu

Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler, Diriliş Ertuğrul, Yasak Elma gibi bazı dizilerde rol alan tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi'nin Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde cansız bedeni bulundu.

Dün gece saatlerinde gerçekleşen olayda Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde ikamet eden Erkan Kaledibi'nin babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine gitti. Oğlunu hareketsiz yerde yatarken gören baba hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erkan Kaledibi'nin hayatını kaybettiğini belirlerken evde inceleme yapan polis ekipleri ise doğal gazın bağlı olduğunu tespit etti. Erkan Kaledibi'nin eşinin olay esnasında evde olmadığı ve ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

Soruşturma devam ederken, dizi ve tiyatrolarda sahne alan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.