Tiyatroda perde kapandı, foyalar ortaya çıktı! Ali Babacan'a "Geçinemiyoruz" diyerek isyan eden kadın, Müge Anlı'da "Marmaris'te evim var" demiş!

Ali Babacan'ın pazar ziyareti esnasında, bir vatandaşın isyan ederek, "Geçinemiyoruz. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştik" cümlelerini sarf etmesi, yürekleri dağlamıştı. Derken, tiyatro perdesi kapandı. Aynı kadının aylar önce Müge Anlı ve ekibine başvurduğu, programda ise mal varlıklarını anlattığı ortaya çıktı. Babacan'ın reklam ekibinin insanların duygularını sömürme isteği ise "pes" dedirtti.

"MARMARİS'TE ORMAN İÇİNDE APART YAPTIRDIM"

Pazar ziyaretinde Babacan'a derdini anlatan ve yokluktan şikayet eden kadının, Müge Anlı programında "Evim var. Marmaris'te orman içinde apart yaptırdım" dediği görüntüleri ifşa edildi. Babacan'ın tiyatro senaryosu ise gözler önüne serildi.