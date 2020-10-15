TL değer kaybedince vatandaş altın ve dövize sarıldı! Mevduat hesapları zirveyi gördü

Koronavirüs salgının getirdiği ekonomik zorluklar döviz fiyatlarının artmasına ve TL'nin değer kaybetmesine neden oldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da altın ve döviz almaya başladı. Paramedya'dan Erol Taşdelen'in haberine göre Türkiye'deki bankalarda toplam mevduat, 6 Ekim itibariyle 3 trilyon 450 milyar TL’ye çıktı.

Söz konusu mevduatların yüzde 60'lık kısmının gerçek kişilere ait olduğu öğrenilirken bu kişilerin bankalarda 2 trilyon 70 milyar TL mevduatı bulunuyor. Bu mevduatların yüzde yüzde 58,4'üne isabet eden 1 trilyon 209 milyar TL'lik kısmı yabancı para türünden mevduatta tutuluyor.

267,5 MİLYAR DOLAR GERÇEK KİŞİLERİN

Bankalardaki toplam mevduat döviz cinsinden 445,8 milyar dolara yükselirken bunun 202,7 milyar dolar karşılığı Türk Lirası'nda, 243 milyar dolar karşılığı da yabancı para olarak mevduatlarda yer alıyor.

Bankalarda tutulan 445,8 milyar dolar karşılığı mevduatın 267,5 milyar dolar karşılığı gerçek kişilere ait.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dün 7,95 seviyesine kadar yükselen Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,9230'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8993, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,9106'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,9230'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3080'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,3010'dan satılıyor.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

14 Ekim Çarşamba gününe düşüşle başlayan gram altın yeni yükselişle 484,37 TL'den başlamıştı. Gram altın şu saatlerde 483,58 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 783, 70 TL'den alınıyor, 790,90 TL'den ise satılıyor. Yarım altın 1.567,301 TL'den alınıyor, 1, 579, 80 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin134,50 TL'den alınıyor, 3 bin 147,40 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde -044 azalışla 1.893,57 dolar seviyesinde işlem görüyor.