TMSF başkan yardımcısı Nevzat Avunç kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu internette sıkça bakılanlar arsında yer aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

TMSF BAŞKAN YARDIMCISI NEVZAT AVUNÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç'un yaşı ve nereli olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

NE OLMUŞTU?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un aynı anda 82 şirkette görev yaptığını açıkladı. Yavuzyılmaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Avunç’un 46 şirkette yönetim kurulu başkanı, 34 şirkette yönetim kurulu üyesi, iki şirkette müdürler kurulu başkanı olduğunu kaydetti.