TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil müjdesi! TOGG için tarih verdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinden bulunan fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını, aracın 2023 Mart ayında yollarda olacağını söyledi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil müjdesi! TOGG için tarih verdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezinin açılış törenine katıldı. Törende kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs pandemisi sürecinde 365 oda ve borsa başkanının, üyelerinin sıkıntıları ile taleplerini kendisine ilettiğini kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil müjdesi! TOGG için tarih verdi

"BİZİM ÜYELERİMİZİN TERCÜMANI OLURUZ"

Söz konusu sorunları hükümete ilettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, sorunların önemli bir kısmından sonuç elde ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, birçok düzenlemenin hayata geçtiğini belirterek, "Sıkıntılarımız var mı? Var. Bizim işimiz çözmek değil, bizler üyelerimizin sesiyiz ve onların tercümanları oluruz, bize yasayla verilen görev budur. İcraat yetkisi ve sorumluluğu, hükümetimizindir." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil müjdesi! TOGG için tarih verdi

TOGG MÜJDESİ

Hisarcıklıoğlu, bir müjde vermek istediğini vurgulayarak, yerli otomobil TOGG hakkında şunları söyledi: "Türk insanının 120 yıllık rüyası, hayali var, Türkiye'nin otomobili. 2017 yılında görevi üstlendik biz. 5 yıllık sürede dünyayla rekabet edebilecek bütün hakları bizim olmak şartıyla inşallah TOGG fabrikamızın 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını yapıyoruz. Allah nasip ederse de mart ayında Afyonkarahisar'da TOGG arabasını hep beraber göreceğiz."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil müjdesi! TOGG için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de dünyanın en hızlı değişen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurguladı.

ÇİÇEK: MEVZUATIMIZI GÖZDEN GEÇİRMEK GEREKİYOR

Eski bilgiyle yeni sorunları çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını aktaran Çiçek, şöyle devam etti: "Bu gelişmelere ve değişmelere paralel olarak hem mevzuatımızı hem de kurumlarımızı yeni baştan gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü kuralları da kurumların ihtiyaçları belirler. Dolayısıyla şimdi birtakım kurumlar kurulduysa ve yeni kurallar geldiyse demek ki toplumun buna ihtiyacı var. Biz de dünya tecrübesinden istifade ediyoruz. Başkaları da bizimkisinden istifade ediyor. Onun için 2002 yılından bu tarafa pek çok oranda değişiklik olduğu gibi belki semereleri ve neticeleri biraz zaman alacak. Bir kısım fitne, fesat hareketler sebebiyle yargımız epey yara aldı. İnşallah, kısa sürede o yarayı da saracaklar."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil müjdesi! TOGG için tarih verdi

Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Çiçek'e hediye takdim edildi. Daha sonra ATSO binasındaki TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezinin açılışı yapıldı.

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