Tobi Sho Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Sho Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobi Sho Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobi Sho Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobi Sho Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Sho Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobi Sho Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Sho Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobi Sho Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobi Sho Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobi Sho Silva 27 Mart 1995 tarihinde Thamesmead şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwatobi Fabian Shobowale Akintunde Sho-Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobi Sho Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobi Sho Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tobi Sho Silva'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobi Sho Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobi Sho Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobi Sho Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobi Sho Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Charlton Ath

31 Ocak 2014 yılında Welling Utd.

24 Nisan 2014 yılında Charlton Ath

9 Eylül 2014 yılında Welling Utd.

9 Ekim 2014 yılında Charlton Ath

1 Eylül 2015 yılında Inverness Cal.

4 Ocak 2016 yılında Charlton Ath

5 Ağustos 2016 yılında Bromley

1 Temmuz 2017 yılında Dover Athletic

8 Temmuz 2019 yılında Halifax Town

7 Ağustos 2020 yılında Sutton Utd

31 Ocak 2022 yılında Carlisle United

Tobi Sho Silva kimdir

Tobi Sho Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobi Sho Silva şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Tobi Sho Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U18 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobi Sho Silva nereli

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