Tobias Trautner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Trautner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Trautner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Trautner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Trautner 5 Mart 1995 tarihinde Ludwigsburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Trautner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wolfgang Riegger yapmaktadır. Tobias Trautner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Trautner'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Trautner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Trautner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Trautner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Trautner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2011 yılında St. Kickers U17

1 Temmuz 2012 yılında St. Kickers U19

1 Temmuz 2014 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2015 yılında FC 08 Homburg

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2017 yılında Strømmen IF

10 Mart 2018 yılında Kongsvinger

31 Ocak 2019 yılında SF Lotte

17 Temmuz 2019 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında 1.FC Köln II

Tobias Trautner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Trautner şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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