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  3. TOGG ABD'nin tozunu attırmaya gidiyor! Yerli ve milli aracımız TOGG, ABD'de görücüye çıkıyor!

TOGG ABD'nin tozunu attırmaya gidiyor! Yerli ve milli aracımız TOGG, ABD'de görücüye çıkıyor!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda göz kamaştıracak.

TOGG ABD'nin tozunu attırmaya gidiyor! Yerli ve milli aracımız TOGG, ABD'de görücüye çıkıyor!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde görücüye çıkıyor. Şık tasarımıyla gözleri kamaştıracak olan yerli ve milli otomobil, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılacak.  TOGG'un  sosyal medya hesabından, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.

TOGG ABD'nin tozunu attırmaya gidiyor! Yerli ve milli aracımız TOGG, ABD'de görücüye çıkıyor!

GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

TOGG hesabının paylaştığı gönderide," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadeleri yer aldı.

 

 

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