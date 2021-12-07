TOGG ABD'nin tozunu attırmaya gidiyor! Yerli ve milli aracımız TOGG, ABD'de görücüye çıkıyor!

Türkiye'de 'il olmaya aday' 24 ilçe belirlendi! İşte, aralarında sürprizlerin de olduğu o ilçeler!

Forbes ilginç bir araştırma yayınladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak! İşte, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri!