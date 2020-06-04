TOGG açıkladı: Yatırım Teşvik Belgesi alındı

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor.Ülkemize hayırlı olsun."

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için “Yatırımlarda Devlet Yardımları” mevzuatı uygulanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi: Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Karar'ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmelidir.