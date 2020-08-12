Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olarak bilinen Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG), tanıtımının yapıldığı günden beri otomobil tutkunları ve pek çok vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Fabrikasının temelleri Bursa, Gemlik'te atılan yerli ve milli otomobilin üst yetkilisi yaptığı açıklamaların ardından, "TOGG ne zaman çıkıyor? TOGG ne kadar yerli? Fiyatları ne kadar?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

TOGG NE ZAMAN ÇIKIYOR?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamayla tüm otomobil tutkunlarını hereyecanlandıran haberler verdi. İnşaatın, zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayın sonunda tamamlanacağını belirten ve 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan ineceğini belirten Karakaş, "TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek." ifadelerini kullandı.

TOGG NE KADAR YERLİ?

Yerlilik oranının da yüzde olarak arttığını belirten Karakaş, üretimin başlangıcında yüzde 51 olarak açıklanan tedarikçi verisinin değiştiğini belirterek, "Yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51 olarak açıkladık. Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. TOGG için tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlanırken, bunların yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’sini ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketler oluşturuyor. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı. TOGG’un üretim başlangıcından itibaren batarya modül ve paketleri yerlileştirilecek." dedi.

TOGG FİYATLARI NE KADAR?

TOGG fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte uzmanlar tarafından belirtilen görüşler kapsamında, kur hareketleri de göz önünde bulundurulduğunda, binek bir TOGG fiyatının 30-35 bin dolar (215.000 TL – 250.000 TL) civarında olacağı öngörülüyor. İşte fiyatlar: